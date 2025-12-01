Lautaro Martinez ha messo a segno una fantastica doppietta contro il Pisa. Nello studio della Nuova DS si è parlato molto del Capitano dell'Inter. Delle sue qualità, ma anche delle aspettative sempre molto alte che lo circondano. Ciccio Graziani, sul tema, si è scaldato molto: "È il Capitano. Un grande punto di riferimento, come calciatore e come professionista. Tanti si interfacciano con lui. Oggi ha fatto due gol... bene, ma possiamo dire è tornato Lautaro per l'Inter? Perché negli ultimi tempi, comunque non è che non avesse fatto gol, ne aveva fatti 4, ma se lui nell'Inter fa 4 gol e li fa anche Orsolini... Berardi e Pinamonti avevano fatto gli stessi gol. Da Lautaro il tifoso interista si aspetta molto di più. Se darà continuità ai due gol segnati allora si potrà dire che è tornato Lautaro Martinez. Perché l'Inter per vincere qualcosa di importante ha bisogno di questo calciatore".