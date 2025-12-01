Lautaro Martinez ha messo a segno una fantastica doppietta contro il Pisa. Nello studio della Nuova DS si è parlato molto del Capitano dell'Inter. Delle sue qualità, ma anche delle aspettative sempre molto alte che lo circondano. Ciccio Graziani, sul tema, si è scaldato molto: "È il Capitano. Un grande punto di riferimento, come calciatore e come professionista. Tanti si interfacciano con lui. Oggi ha fatto due gol... bene, ma possiamo dire è tornato Lautaro per l'Inter? Perché negli ultimi tempi, comunque non è che non avesse fatto gol, ne aveva fatti 4, ma se lui nell'Inter fa 4 gol e li fa anche Orsolini... Berardi e Pinamonti avevano fatto gli stessi gol. Da Lautaro il tifoso interista si aspetta molto di più. Se darà continuità ai due gol segnati allora si potrà dire che è tornato Lautaro Martinez. Perché l'Inter per vincere qualcosa di importante ha bisogno di questo calciatore".
Graziani si scalda su Lautaro: “Possiamo dire che è tornato per l’Inter? Qualcuno si domanda…”
La posizione dell'ex attaccante sulle critiche mosse al Capitano nerazzurro
Critiche e aspettative—
"Ho detto settimana scorsa: se qualcuno pensa di criticare Lautaro perché sta vedendo qualcosa di meno rispetto quello che è il suo compito, bisogna chiamare un neurologo bravo. Però fino a sabato aveva fatto gli stessi gol di Berardi e Bonazzoli. Qualcuno si domanda: arriveranno i gol di Lautaro? Oggi ci ha già smentito. Ha fatto due gol. Quando fa questi gol così dirompenti... l'Inter si aspetta questi gol. Tu giochi nell'Inter, Bonazzoli gioca nella Cremonese", ha concluso Graziani.
(Nuova DS)
