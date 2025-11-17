Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport: "Esposito? Giovane e forte, protagonista nell'Inter e nella Nazionale. Una cosa bella del nostro calcio, ci deve dare spunti importanti perché diciamo sempre che necessitiamo di ragazzi nuovi e invece ci sono. Deve esserci voglia di dare loro delle opportunità per provare a ricostruire qualcosa di bello, quel che sta accadendo ci dice che dobbiamo alzare il livello e lo facciamo mettendo dentro energia fresca e ragazzi che ambiscono a palchi importanti".