Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport: "Esposito? Giovane e forte, protagonista nell'Inter e nella Nazionale. Una cosa bella del nostro calcio, ci deve dare spunti importanti perché diciamo sempre che necessitiamo di ragazzi nuovi e invece ci sono. Deve esserci voglia di dare loro delle opportunità per provare a ricostruire qualcosa di bello, quel che sta accadendo ci dice che dobbiamo alzare il livello e lo facciamo mettendo dentro energia fresca e ragazzi che ambiscono a palchi importanti".
Grosso: “Esposito giovane e forte, è la dimostrazione che nel nostro calcio…”
Il tecnico del Sassuolo ha speso parole importanti per l'attaccante dell'Inter, protagonista anche con la Nazionale
Sulle sfide del suo Sassuolo contro Inter, Roma e Napoli: "Siamo andati a San Siro in un momento in cui stavano ancora carburando e ci hanno permesso nel finale di rientrare in una gara che avrebbero meritato di vincere prima. Sono comunque tre squadre forti, con caratteristiche diverse, che fino all'ultimo si contenderanno la vittoria del campionato".
