Sabatini: “Esposito unica speranza. E’ davvero il nuovo Vieri, in Rai non ve lo diranno per…”

Il giornalista, sul suo canale YouTube, ha commentato la sconfitta pesante dell'Italia e le prestazioni di alcuni giocatori
Andrea Della Sala 

Il giornalista Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha commentato la sconfitta pesante dell'Italia e le prestazioni di alcuni giocatori:

L'unico raggio di luce, di sol, l'unica speranza è Pio Esposito. Questo è un grande giocatore, è il nuovo Bobo Vieri, anche sei in Rai non ve lo diranno per ovvi motivi.

Con lui si andrà al Mondiale e diventerà anche quello che si farà conoscere da Haaland. Ha fatto un bel gol, gioca d'intelligenza, lui c'era nelle occasioni, Retegui no. Ci sarà anche una revisione sui convocati: in particolare Berardi e Chiesa. La Nazionale deve essere figlia dei campionati. Ma avete visto i capelli di quello della Norvegia? L'Italia ha perso 4-1 contro Ryerson sembrava un ghepardo. La Norvegia non è una Nazionale immensa come l'abbiamo fatta passare noi, non entra nelle prime 8 al Mondiale. 

