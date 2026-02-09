"Sconfitta nei numeri pesante. Affrontavamo una squadra molto forte, a cui faccio i complimenti, e contro questi avversari non riesci a tenere i picchi alti con grande continuità. Se la buona sorte non viene dalla tua e se loro non abbassano i ritmi, è difficile portare a casa punti. C'è comunque qualcosa di positivo che mi porto a casa e che dimostra il buon lavoro che abbiamo fatto finora. Questa partita ci fa capire quanto sia difficile questo campionato. Ora ci ritufferemo in Serie A per provare a conquistare quello che ci serve per il nostro obiettivo".

"Fin qui è una stagione molto positiva, però manca ancora tanto. Oggi ci hanno ricordato quanto sia difficile. Volevamo fare meglio, ma questi avversari ti fanno pagare pegno. Speriamo questa sconfitta ci serva per il futuro. Se l'Inter può vincere il campionato? E' una squadra molto forte, sta facendo un campionato importante e faccio i complimenti a Chivu per il lavoro. Ma ci sono tante squadre forti e tanti allenatori bravi. Il campionato è equilibrato. L'espulsione di Matic? E' una leggerezza, in queste partite gli avversari te lo fanno pesare".