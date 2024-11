Intervenuta ai microfoni di TuttoJuve, Rita Guarino, ex allenatrice dell'Inter Women, ha parlato così della corsa scudetto: "Chi sarà l'antagonista della Juve tra Roma, Fiorentina e Inter? Secondo me tutte e tre le squadre citate possono essere le antagoniste. E' vero che la Roma non è partita col piede giusto in campionato, ma è pur sempre la detentrice del titolo nelle ultime due stagioni e mi aspetterò una squadra in grado di macinare ancora punti.