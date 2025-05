Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Ruud Gullit , ex calciatore, ha parlato così del percorso dell'Inter in Champions League quest'anno: «Rispetto ai miei tempi, i club italiani hanno meno potere economico. Eppure il livello è buono, basti vedere quello che sta facendo l’Inter in Champions League. Sono rimasto deluso quando hanno eliminato il Barcellona, ma i nerazzurri hanno meritato di passare.

Anzi, penso che non abbiano nemmeno ricevuto la giusta dose di riconoscenza dopo il successo in semifinale. A mio avviso l’Inter è favorita per la vittoria con il Psg: la squadra di Inzaghi ha più esperienza. Ha già perso una volta. Non possono sprecare la seconda occasione. La squadra è forte, altrimenti non sarebbe riuscita a rifilaresette gol al Barcellona».