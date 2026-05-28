L'olandese ex Milan ha esaltato i nerazzurri di Cristian Chivu: "È l'unica big che ha fatto una grande stagione"

Alessandro De Felice Redattore 28 maggio 2026 (modifica il 28 maggio 2026 | 14:46)

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Ruud Gullit, ex Pallone d’Oro ed ex calciatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport.

Sorpreso dalla mancata qualificazione alla Champions del Milan?

“È stata una delusione grande perché proprio non me l’aspettavo. All’ultima giornata al Milan era sufficiente una vittoria in casa contro il Cagliari e invece ha perso. Per me è stato un dispiacere”.

La prossima Champions sarà senza Milan e Juve.

“Tra le vostre grandi solo l’Inter ha fatto una grande stagione e ha vinto lo scudetto con merito. Juventus e Milan non hanno reso come si aspettavo i dirigenti e i tifosi. Nel calcio ci sono tante variabili e non sempre le cose vanno come uno spera. L’importante è ripartire e non dimenticare il proprio dna”.

Nel prossimo Mondiale, invece, non ci sarà l’Italia.

“Mi fa male che la vostra nazionale non si sia qualificata. L’Italia ha vinto quattro volte il Mondiale e ha buoni giocatori, ma questa è la terza esclusione consecutiva... Credo che dobbiate ritrovare il vostro dna: il calcio italiano si è spesso basato su personalità e difesa attenta. A Euro 2021 avete vinto grazie a Bonucci e Chiellini, ma la vostra storia è piena di grandi difensori, da Maldini e Nesta, passando per Cannavaro, e di portieri super come Buffon. Quando avete subito pochi gol, avete avuto la possibilità di vincere. Ultimamente l’Italia ha subito troppi gol e in Bosnia ha perso ai rigori la qualificazione”.