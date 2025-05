Assolutamente. Posso valutare una situazione solo nel momento in cui dico qualcosa. Due anni fa il Bayern Monaco visse un periodo molto turbolento. Nel club sono successe molte cose che hanno avuto un impatto sulla squadra e questo non aiuta il portiere. Non ero l'unico a criticare.

La critica è in realtà qualcosa di positivo. Vuol dire che penso che possa fare meglio di quanto abbia dimostrato. La cosa peggiore è quando ti comporti male e nessuno ti dice niente. Ciò significa che non puoi fare di meglio. Devo dire: quello che ha fatto Sommer negli ultimi due anni, ovvero subire il minor numero di gol per due volte, diventare campione e raggiungere la finale di Champions League, dimostra carattere, forza di volontà e, per me, la reazione di un campione.