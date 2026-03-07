«Ritengo il discorso campionato già archiviato e lo sarebbe anche se il Milan vincesse il derby. Battere l'Inter darebbe importanza alla stagione di Allegri, consoliderebbe il secondo posto e quindi resta importante sotto questo aspetto. Ma il percorso nerazzurro non penso possa essere messo in discussione con una sconfitta. Chivu mi ha sorpreso, mi sono complimentato con lui e ribadisco che è stato bravo ad inserirsi in un gruppo che aveva bisogno a livello emotivo, ma anche gestionale e tattico. Non è semplice col cambio allenatore ma lui ha ridato entiasiasmo e portato le sue novità dando motivazioni ad un gruppo forte. Rimane la macchia in Champions, l'Inter è più forte del Bodo e poteva andare avanti. Si è capito che l'obiettivo primo era il campionato . Uscire con i norvergesi non è stato bello. Ma non toglie quanto fatto in Serie A», ha detto anche l'ex calciatore. ù