«Io penso che la cosa meno importante di questo derby sia proprio la classifica. L’Inter, secondo me, ha un margine troppo ampio per pensarci: se pure dovesse perdere, non comprometterebbe il suo cammino verso la vittoria del campionato». L'ex giocatore di Milan e Inter,Cristian Brocchi, in un'intervista a TuttoSport ha parlato della prossima stracittadina.
Brocchi: “Comunque discorso scudetto già archiviato. Il derby serve al Milan per…”
«Per il Milan vorrebbe dire poter prevalere su una squadra che sta facendo qualcosa di grande, mentre per l’Inter comporterebbe una rivalsa rispetto alle ultime sconfitte con i rossoneri», ha aggiunto.
«Ritengo il discorso campionato già archiviato e lo sarebbe anche se il Milan vincesse il derby. Battere l'Inter darebbe importanza alla stagione di Allegri, consoliderebbe il secondo posto e quindi resta importante sotto questo aspetto. Ma il percorso nerazzurro non penso possa essere messo in discussione con una sconfitta. Chivu mi ha sorpreso, mi sono complimentato con lui e ribadisco che è stato bravo ad inserirsi in un gruppo che aveva bisogno a livello emotivo, ma anche gestionale e tattico. Non è semplice col cambio allenatore ma lui ha ridato entiasiasmo e portato le sue novità dando motivazioni ad un gruppo forte. Rimane la macchia in Champions, l'Inter è più forte del Bodo e poteva andare avanti. Si è capito che l'obiettivo primo era il campionato . Uscire con i norvergesi non è stato bello. Ma non toglie quanto fatto in Serie A», ha detto anche l'ex calciatore. ù
«Credo che il derby si giocherà molto a centrocampo dove il Milan ha qualità con Modric e Rabiot. Per me l’Inter è più forte in difesa e in attacco, il Milan in porta. Non c'è Lautaro penso quindi che da parte Inter potrebbe essere decisivo Esposito e per il Milan dico proprio il centrocampista francese. Il mio derby del cuore? Quello del 2023, era il primo derby di Champions: un'emozione unica», ha concluso.
