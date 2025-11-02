Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Hernanes è tornato sul suo addio alla Lazio. Nel gennaio del 2014 il Profeta passò all'Inter dopo 3 anni e mezzo a Roma. "Il mio addio tra le lacrime, fuori Formello, dopo tre anni e mezzo straordinari. Il mio miglior calcio. Sono sincero: era il momento giusto per andar via, ma lasciare la Lazio fu tremendo. Mi ero messo d’accordo con un ragazzo per regalargli le mie scarpe, ma quando lui mi disse così scoppiai a piangere. Nei giorni successivi mi scrissero diecimila laziali, cambiai il telefono e conservai lo screen col numero di messaggi".