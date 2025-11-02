Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Hernanes è tornato sul suo addio alla Lazio. Nel gennaio del 2014 il Profeta passò all'Inter dopo 3 anni e mezzo a Roma. "Il mio addio tra le lacrime, fuori Formello, dopo tre anni e mezzo straordinari. Il mio miglior calcio. Sono sincero: era il momento giusto per andar via, ma lasciare la Lazio fu tremendo. Mi ero messo d’accordo con un ragazzo per regalargli le mie scarpe, ma quando lui mi disse così scoppiai a piangere. Nei giorni successivi mi scrissero diecimila laziali, cambiai il telefono e conservai lo screen col numero di messaggi".
Hernanes: “Inter esperienza formativa. Arrivai per restare a vita. Mi pento solo di…”
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Hernanes è tornato sul suo addio alla Lazio e della sua avventura in nerazzurro
L’Inter che è esperienza è stata?—
«Formativa. Arrivai lì per restare a vita e vincere lo scudetto, ma non fu così. Mi pento solo di aver esultato all’Olimpico con la capriola, contro la Lazio. Lotito aveva detto che vendermi era stato un affare».
(Gazzetta dello Sport)
