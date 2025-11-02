Verona-Inter, Akanji: “Grande reazione in campo, tre punti importanti”

«Non era una partita facile, tanti falli e non siamo riusciti a mantenere il pallino del gioco ma ci abbiamo provato fino alla fine, abbiamo segnato con un po' di fortuna. Era una gara importante per noi, tre punti importanti e siamo riusciti ad ottenerli». Lo ha detto ai microfoni di Inter Tv alla fine della gara contro l'Hellas Verona Manuel Akanji, difensore dell'Inter.