«Non era una partita facile, tanti falli e non siamo riusciti a mantenere il pallino del gioco ma ci abbiamo provato fino alla fine, abbiamo segnato con un po' di fortuna. Era una gara importante per noi, tre punti importanti e siamo riusciti ad ottenerli». Lo ha detto ai microfoni di Inter Tv alla fine della gara contro l'Hellas Verona Manuel Akanji, difensore dell'Inter.
Verona-Inter, Akanji: "Grande reazione in campo, tre punti importanti"
Verona-Inter, Akanji: “Grande reazione in campo, tre punti importanti”
Le parole del calciatore interista dopo la vittoria della squadra di Chivu al Bentegodi
- Godersi la vittoria comunque nonostante un'altra partita in arrivo?
Champions? Siamo felici per la vittoria di oggi, dobbiamo recuperare e poi pensare alle prossime partite. Ne avremo altre due prima della sosta (Kairat in CL e Lazio in campionato.ndr) ma possiamo godere di questa vittoria di oggi.
(Fonte: ITV)
