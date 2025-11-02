FC Inter 1908
Verona-Inter, Akanji: “Grande reazione in campo, tre punti importanti”

Le parole del calciatore interista dopo la vittoria della squadra di Chivu al Bentegodi
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

«Non era una partita facile, tanti falli e non siamo riusciti a mantenere il pallino del gioco ma ci abbiamo provato fino alla fine, abbiamo segnato con un po' di fortuna. Era una gara importante per noi, tre punti importanti e siamo riusciti ad ottenerli». Lo ha detto ai microfoni di Inter Tv alla fine della gara contro l'Hellas Verona Manuel Akanji, difensore dell'Inter.

- Godersi la vittoria comunque nonostante un'altra partita in arrivo?

Champions? Siamo felici per la vittoria di oggi, dobbiamo recuperare e poi pensare alle prossime partite. Ne avremo altre due prima della sosta (Kairat in CL e Lazio in campionato.ndr) ma possiamo godere di questa vittoria di oggi. 

