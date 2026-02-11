Hernanes , ex calciatore, intervistato da Fanpage, ha raccontato così il suo passaggio all'Inter prima e alla Juve poi dopo la Lazio: "Volevo giocare la Champions League, volevo vincerla. Avevo questi obiettivi e poi la Juve in quegli anni era la squadra più forte della Serie A, arrivando anche due volte in finale di Champions.

Non ho avuto dubbi quando arrivò la loro chiamata, fu un premio per me personale, per quello che avevo ambito in tutta la mia carriera, per tutta la mia vita, la dedizione che ho avuto e la determinazione negli allenamenti.

L'esultanza contro la Lazio nel 2015? Non era un'esultanza, in realtà era una liberazione e infatti era stata la capriola più timida e più triste che ho fatto perché non era un'esultanza, quindi ho fatto solo il movimento, il gesto. Fortunatamente i tifosi hanno capito e mi hanno riabbracciato, perdonato. Con i laziali è un amore senza fine, sono simili ai brasiliani".