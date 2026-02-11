FC Inter 1908
Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, intervistato da La Stampa, ha parlato così della lotta scudetto in Serie A
Marco Astori
Marco Astori 

Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, intervistato da La Stampa, ha parlato così della lotta scudetto in Serie A: «Il campionato non è assolutissimamente chiuso. L'Inter sta facendo cose mirabolanti, però Milan e Napoli non hanno la Champions e questo può spostare qualche equilibrio».

Lei stima Spalletti e conosce bene la Juve. Che idea si è fatto di questa unione?

«Luciano sta facendo un lavoro incredibile e già dopo tre partite si capiva l'identità data alla Juve. Così fa bene anche al calcio italiano: noi della Nazionale possiamo avvalerci di armi più affilate».

