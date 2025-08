L'attaccante danese, accostato in passato anche all'Inter, ha voluto fare chiarezza in vista della prossima stagione

Queste le sue parole, riprese dal Daily Mail: "Penso che la cosa più importante per me sia continuare a lavorare sodo e rimanere concentrato, poi ovviamente vedremo cosa succederà. Credo che il mio piano sia molto chiaro: restare e lottare per il mio posto, qualunque cosa accada. La competizione mi sta bene, mi fa migliorare. Sono più che pronto. Mi sento in forma, quindi accolgo tutto ciò che arriverà. Penso che la competizione sia positiva e utile per la squadra".