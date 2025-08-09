Adi Hütter, tecnico del Monaco, ha commentato così la sconfitta rimediata contro l'Inter, nonostante l'iniziale vantaggio e la superiorità numerica: "Siamo delusi per aver subito questi due gol nonostante la superiorità numerica. Abbiamo fatto vedere delle buone cose, soprattutto nel primo tempo, ma l'Inter è riuscita a reagire dopo l'espulsione. Questa è stata la nostra ultima amichevole e questa sconfitta dovrebbe permetterci di reagire la prossima settimana, quando ospiteremo il Le Havre".
Hütter: “Inter molto forte e l’ha dimostrato. La sua capacità di reagire…”
Il tecnico del Monaco ha commentato la sconfitta rimediata contro i nerazzurri nonostante l'iniziale vantaggio e la superiorità numerica
Come analizza l'esito della partita dopo l'espulsione?
"L'Inter è una squadra molto forte che ha appena giocato una finale di Champions League, e la sua capacità di reagire in dieci contro undici lo ha dimostrato. Purtroppo abbiamo commesso qualche piccolo errore nel secondo tempo, che alla fine ci è costato la sconfitta".
