Lo storico conduttore di "Striscia la Notizia", grande tifoso dell'Inter, ha parlato della sua squadra del cuore

Fabio Alampi Redattore 26 gennaio 2026 (modifica il 26 gennaio 2026 | 19:16)

Enzo Iacchetti, storico conduttore di "Striscia la Notizia" e grande tifoso dell'Inter, ha parlato della sua squadra del cuore ai microfoni di Tuttosport: "Corsa a due tra Inter e Milan per lo scudetto? Pare proprio di sì, Milano c'è, è tornata a comandare. Ma credo che il Napoli e anche la Juventus del mio amico Ezio stiano venendo fuori. Il discorso tricolore può diventare una corsa a più squadre, allargata a quattro squadre".

"L'Inter è già in fughetta, insomma, dai diciamo di sì. Pio Esposito? Mi piace tantissimo. Pio mi ricorda il più grande centravanti di tutta la storia del Milan, Marco Van Basten. Pio ha forza, tecnica, la potenza nel proteggere ogni pallone che gli arriva e poi quella visione di gioco che da attaccante hanno in pochi. E Van Basten era uno di questi. Spero che diventi come lui, perché farebbe un sacco di gol. E che gol".

"Scudetto o Champions League? Nessun dubbio: lo scudetto, tutta la vita. Onestamente non mi aspettavo di aver il Milan dietro. No, perché non mi piaceva Allegri, pensavo che dopo i tonfi che ha fatto con la Juve li facesse anche al Milan. Almeno speravo. Il Milan sta andando bene, ha dei giocatori più buoni degli anni precedenti, questo sì. È una squadra cortomuso, lui è cortomuso e noi non dobbiamo sottovalutare nessuno. L'Inter con le squadre piccole fa fatica. Squadre che arrivano a San Siro come se fossero il Liverpool e noi non riusciamo a schiacciarle subito, rischiamo anche di perdere. Io ho paura più dell'Udinese che del Milan, ho più paura del Como che della Juventus, capito? Il problema sono gli scontri diretti, ma non perdere punti con le altre".