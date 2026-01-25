Veltroni: “Conte all’Inter non mi ha disturbato: ecco perché. E in passato…”

"Se mi ha disturbato che Conte sia andato all'Inter e al Napoli? No, questo è sempre avvenuto", dice Veltroni

Matteo Pifferi Redattore 25 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 23:46)

Walter Veltroni ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport nel corso della quale ha parlato anche del passaggio dello juventino Conte all'Inter prima e al Napoli poi:

"Se mi ha disturbato che Conte sia andato all'Inter e al Napoli? No, questo è sempre avvenuto. Anche Trapattoni è andato all’Inter, anche Lippi è andato all’Inter. Per gli allenatori è un po’ diverso rispetto ai calciatori. Poi, credo che uno come Conte abbia sicuramente lasciato il cuore all’Allianz Stadium, no?

Mi turba di più questo fatto di vedere giocatori che passano come delle meteore e che neanche faccio in tempo a impararne il nome. Ecco, sa che in questo momento non riesco ad affezionarmi a un giocatore? Ed è la prima volta che mi capita in vita mia".