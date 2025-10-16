Intervistato da TMW, Beppe Iachini, ex allenatore tra le altre di Fiorentina e Palermo, ha fatto alcune considerazioni sull'Italia

Marco Macca Redattore 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 00:02)

Intervistato da TMW, Beppe Iachini, ex allenatore tra le altre di Fiorentina e Palermo, ha fatto alcune considerazioni sull'Italia di Gattuso dopo la vittoria contro Israele di ieri. Ecco le sue parole:

"La Nazionale di Gattuso mi piace. Rino ha fatto delle ottime cose, gli attaccanti si sono sbloccati. E quindi la squadra è riuscita ad ottenere delle vittorie importanti in chiave qualificazione".

Andremo al Mondiale? — "L'augurio è questo. Qualcuno già l'abbiamo saltato, per l'Italia non è certo una bella cosa. Guardo le partite giocate dalla Nazionale e penso che possa vincere gli spareggi".

In attacco ci sono segnali importanti... — "Raspadori, Kean, Retegui... e anche il giovane Pio Esposito. Questa volta, rispetto a quando c'è stata un po' di incertezza nel reparto offensivo, gli attaccanti stanno facendo molto bene".

(Fonte: TMW)