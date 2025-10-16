FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Iachini: “L’Italia di Gattuso mi piace. E in attacco con Kean, Retegui ed Esposito vedo…”

news

Iachini: “L’Italia di Gattuso mi piace. E in attacco con Kean, Retegui ed Esposito vedo…”

Iachini: “L’Italia di Gattuso mi piace. E in attacco con Kean, Retegui ed Esposito vedo…” - immagine 1
Intervistato da TMW, Beppe Iachini, ex allenatore tra le altre di Fiorentina e Palermo, ha fatto alcune considerazioni sull'Italia
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da TMW, Beppe Iachini, ex allenatore tra le altre di Fiorentina e Palermo, ha fatto alcune considerazioni sull'Italia di Gattuso dopo la vittoria contro Israele di ieri. Ecco le sue parole:

Iachini: “L’Italia di Gattuso mi piace. E in attacco con Kean, Retegui ed Esposito vedo…”- immagine 2
Getty

"La Nazionale di Gattuso mi piace. Rino ha fatto delle ottime cose, gli attaccanti si sono sbloccati. E quindi la squadra è riuscita ad ottenere delle vittorie importanti in chiave qualificazione".

Andremo al Mondiale?

—  

"L'augurio è questo. Qualcuno già l'abbiamo saltato, per l'Italia non è certo una bella cosa. Guardo le partite giocate dalla Nazionale e penso che possa vincere gli spareggi".

Iachini: “L’Italia di Gattuso mi piace. E in attacco con Kean, Retegui ed Esposito vedo…”- immagine 3
getty

In attacco ci sono segnali importanti...

—  

"Raspadori, Kean, Retegui... e anche il giovane Pio Esposito. Questa volta, rispetto a quando c'è stata un po' di incertezza nel reparto offensivo, gli attaccanti stanno facendo molto bene".

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Fiore: “Inzaghi ha dato una nuova dimensione all’Inter. In Italia poteva fare di...
Lautaro: “Ora devo lavorare con l’Inter. Fisicamente sto molto bene, sono felice”

© RIPRODUZIONE RISERVATA