Intervistato da TMW, Beppe Iachini, ex allenatore tra le altre di Fiorentina e Palermo, ha fatto alcune considerazioni sull'Italia di Gattuso dopo la vittoria contro Israele di ieri. Ecco le sue parole:
Iachini: “L’Italia di Gattuso mi piace. E in attacco con Kean, Retegui ed Esposito vedo…”
"La Nazionale di Gattuso mi piace. Rino ha fatto delle ottime cose, gli attaccanti si sono sbloccati. E quindi la squadra è riuscita ad ottenere delle vittorie importanti in chiave qualificazione".
Andremo al Mondiale?—
"L'augurio è questo. Qualcuno già l'abbiamo saltato, per l'Italia non è certo una bella cosa. Guardo le partite giocate dalla Nazionale e penso che possa vincere gli spareggi".
In attacco ci sono segnali importanti...—
"Raspadori, Kean, Retegui... e anche il giovane Pio Esposito. Questa volta, rispetto a quando c'è stata un po' di incertezza nel reparto offensivo, gli attaccanti stanno facendo molto bene".
(Fonte: TMW)
