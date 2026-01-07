Chi è stato il miglior calciatore di sempre? Nessun dubbio per Zlatan Ibrahimovic, interpellato da una trasmissione svedese

Redazione1908 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 14:36)

Chi è stato il miglior calciatore di sempre? Nessun dubbio per Zlatan Ibrahimovic, interpellato dalla trasmissione svedese '(Ne)uspjeh prvaka':

"Per me, Ronaldo (il Fenomeno, ndr) è stato e rimane il miglior giocatore di tutti i tempi. Ci sono molti grandi calciatori, ma per me lui è il numero uno". Un'ammirazione sconfinata per il brasiliano che lo stesso Ibra ha raccontato così: "Non esistevano Instagram o YouTube. Andavo in biblioteca, cercavo video, mi nascondevo per guardare i suoi dribbling e le sue mosse. Volevo imparare quei trucchi. In qualche modo ho finito per costruire il mio stile, attraverso Muhammad Ali e Ronaldo".

Su Cassius Clay ha aggiunto: "Lo guardavo in televisione che all'epoca era in bianco e nero. Osservavo come parlava, come si comportava. Non era arrogante. Da bambino ho subito voluto scoprire chi fosse. Mi sono detto: 'Voglio essere come lui, ma nel calcio'. Ho iniziato a guardare le partite ed è stato allora che ho visto Ronaldo per la prima volta".

Il derby del 2007 — "Ero felice come un bambino... Io Zlatan, che stava sfidando lui, il sogno di una vita. Lo guardavo, lo fissavo perché da piccolo era il mio idolo. Il più grande mai apparso su un campo di calcio. Nella mia carriera fino a quel momento non mi ero mai trovato in una situazione del genere.

Lo volevo abbracciare e ringraziare per tutto, ma c'era un derby da giocare. A fine partita andai a trovarlo negli spogliatoi del Milan, ci scambiammo le casacche e mi firmò anche un autografo. La sua maglia ce l'ho in un quadro, messa in bella mostra nella mia stanza a Malmö. Guai a chi me la tocca. Il Fenomeno rappresenta la mia infanzia, il mio sogno da bambino. Per me è tutto...".