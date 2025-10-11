Nel corso di un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato delle ambizioni del suo Palermo, Filippo Inzaghi ha fatto anche una battuta sul suo futuro, in riferimento al trasferimento del fratello Simone, ex allenatore dell'Inter, in Arabia Saudita. Ecco le sue parole:

«Questo è un problema. Però così il livello della B si alza, anche coi giovani. Ricordo Fabbian alla Reggina: non mi ha sorpreso vederlo in Champions».

«Spero di essere all’altezza, diventare il Gasperini del Palermo e godermelo fino in fondo, perché qui c’è tutto».

«Sì, mi ha colpito quando ha raccontato che malgrado l’annata difficile non l’hanno mai messo in discussione».

Un giorno si vedrebbe in Premier? O sempre in B a vincere?

«Vorrei solo continuare a divertirmi. Ho una bella famiglia, sono gratificato da quello che ho. E dal sapere che i giocatori mi stimano e li ho fatti crescere».