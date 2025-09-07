Italia, Tonali: “Contro Israele si gioca solo per i tre punti. Con Gattuso…”

Intervistato da Sky Sport alla vigilia di Israele-Italia, Sandro Tonali ha parlato anche di Gattuso e del suo inizio come ct azzurro. Ecco le sue dichiarazioni:
Intervistato da Sky Sport alla vigilia di Israele-Italia, Sandro Tonali ha parlato anche di Gattuso e del suo inizio come ct azzurro
"Ogni partita è diversa. Gli avversari sono diversi e noi siamo diversi. noi vogliamo vincere domani e non pensiamo ai playoff o alla Norvegia. Domani dobbiamo giocare solamente per i tre punti".
"Con Gattuso ho parlato tanto. È una cosa che avrei voluto fare prima ma sono felice che comunque stia succedendo ora in Nazionale. Quello che mi dirà lo costudirò come se me lo dicesse un padre. Lui farà si che noi saremo 11 Gattuso".
(Fonte: Sky Sport)
