Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così del weekend di Serie A: "Bologna-Napoli credo sia quasi decisiva per il Napoli. È un treno importante da prendere al volo. Se vincesse, avrebbe più chance dell'Inter per vincere lo Scudetto. Per la Roma sarà il primo di scontri diretti importanti, la Juve invece deve dare una risposta diversa. Avrà un calendario meno difficile ma credo andrà a Roma per non perderla.