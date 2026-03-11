Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha discusso delle possibilità di scudetto da parte dell'Inter dopo la sconfitta nel derby:
"Deve avere una reazione immediata, non deve dare morale al Milan. Sette punti sono tanti ma anche pochi. Deve dare una risposta dal punto di vista psicologico".
"E' una squadra che sta dominando, ha perso il derby ma deve riprendere la marcia. Il Milan però avrà la forza di fare filotto?".
(Fonte: TMW Radio)
