FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Impallomeni: “Scudetto? L’Inter deve dare una risposta immediata e non dare morale al Milan”

news

Impallomeni: “Scudetto? L’Inter deve dare una risposta immediata e non dare morale al Milan”

Impallomeni: “Scudetto? L’Inter deve dare una risposta immediata e non dare morale al Milan” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha discusso delle possibilità di scudetto da parte dell'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha discusso delle possibilità di scudetto da parte dell'Inter dopo la sconfitta nel derby:

Milan Inter

"Deve avere una reazione immediata, non deve dare morale al Milan. Sette punti sono tanti ma anche pochi. Deve dare una risposta dal punto di vista psicologico".

Impallomeni: “Scudetto? L’Inter deve dare una risposta immediata e non dare morale al Milan”- immagine 3

"E' una squadra che sta dominando, ha perso il derby ma deve riprendere la marcia. Il Milan però avrà la forza di fare filotto?".

(Fonte: TMW Radio)

Leggi anche
Tudor: “Kinsky? Cosa mai vista, vi dico perché l’ho cambiato! E lui ha capito”
Palladino: “Ripercussioni con l’Inter? Ma no! Da sabato reagiremo. Si accetta...

© RIPRODUZIONE RISERVATA