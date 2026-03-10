Igor Tudor , tecnico del Tottenham, intervistato da Sky Sport, ha spiegato il cambio del portiere Kinsky dopo soli 20 minuti nel match contro l'Atletico Madrid: "E' una scelta giusta, è un portiere di valore: poi succede così, non c'è una spiegazione. Mi spiace che sia successa una cosa che non mi è mai successa, mi spiace anche per il ragazzo.

Si fanno sbagli, cambiare il ragazzo dopo 20 minuti è stato un atto d'aiuto a lui e alla squadra. E' così, un momento bruttissimo in cui si paga tutto e ci va tutto contro, è inspiegabile. L'ho visto in difficoltà ed era giusto toglierlo: lui ha capito, purtroppo è successo in una partita così importante. Una cosa così non l'ho mai vista, si accetta e si va avanti".