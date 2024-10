Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin, ex calciatore, ha parlato così della possibilità di Lautaro Martinez di vincere il Pallone d'Oro: "Se andiamo a vedere quanto è determinante nel club e nella Nazionale ultimamente, sì, lo vale. E' determinante. Negli ultimi anni poi si è più valutato le vittorie in stagione, altri giocatori che potrebbero arrivare lì davanti non li vedo".