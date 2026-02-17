Le parole del difensore del Bodo Glimt alla vigilia della sfida di Champions contro la squadra di Chivu

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 14:33)

Il difensore del Bodo Glimt, Haitam Aleesami (che ha pure un passato nel Palermo), alla vigilia della sfida di Champions contro l'Inter ha parlato ai microfoni di Skysport. «In questo momento il campionato è fermo ma abbiamo tempo per prepare le partite. Ma stiamo bene e sarà una bella sfida dai».

-Temperatura e campo sintetico: un vantaggio per il Bodo?

Non so se è un vantaggio ma è un po' diverso giocare così. Alla fine è sempre lo stesso sport, giochiamo 11 contro 11. Sarà magari diverso per l'Inter perché noi siamo abituati col campo sintetico. Non fa tanto freddo, ma penso che sarà un po' più difficile per loro.

-Ci credete? Quanto sarà difficile con l'Inter?

Sì, certo che ci crediamo. Qua abbiamo battuto il City e fuori casa l'Atletico Madrid. Noi ci crediamo e poi prima c'è questa, poi San Siro e alla fine vediamo. Non parliamo di vincere, mai. Parliamo di performance. Cerchiamo di fare una buona performance contro una squadra veramente forte.

-Hai visto Inter-Juve: quali sono secondo voi i pericoli principali?

L'Inter è una squadra completa, ho visto la partita con la Juve, hanno quinti e attaccanti forti. I centrocampisti hanno qualità e anche i difensori. Hanno fatto due finali di CL e lottano sempre per vincere in campionato. Sarà una grande sfida per noi. Bastoni-Kalulu? Da juventino, tifavo Juve da piccolo, è stato brutto dai. Ma l'arbitro può fare degli errori, però forse devono cambiare le regole col secondo giallo. Ma fa parte del calcio. È stato più intelligente Bastoni. Se gli dirò qualcosa. Vediamo, ma alla fine ha fatto bene per la sua squadra.

-Tre anni a Palermo, che ricordo hai dell'Italia?

Sì, in tre anni sono stato da Dio. Bellissima città, gente top e spero di rivederla in Serie A questa squadra.

(Fonte: SS24)