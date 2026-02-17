Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il ct della Turchia Vincenzo Montella ha parlato della Juve e anche del centrocampista dell'Inter Calhanoglu:
Montella: “Calhanoglu? L’ho trovato motivato, fortunati io e Chivu ad averlo in squadra”
I bianconeri arrivano a Istanbul dopo tre partite senza vittoria, il caos di San Siro e il -15 dall’Inter: sensazione da fuori?
«Spalletti ha dato un’identità precisa alla Juve e tanti giocatori sono migliorati da quando c’è lui. I 15 punti dall’Inter sono tanti, ma è da sei anni che la Juve non vince. Il calcio è ciclico, tornerà anche il momento dei bianconeri: ma serviranno dei rinforzi per alzare il livello. Luciano è un top e ha dimostrato di meritarsi la Juve anche per il futuro».
La scorsa settimana è stato anche a Milano da Calhanoglu.
«Ho trovato Calha motivato, ormai legge il gioco con una facilità incredibile. Sono fortunato ad averlo io e lo è Chivu nell’Inter: i nerazzurri sono favoriti per lo scudetto».
L’idea di sfidare l’Italia in Nations League le fa già effetto?
«Sì, ma adesso ho in testa solo il playoff Mondiale. Vogliamo andarci noi e sono convinto che si qualificheranno anche gli azzurri».
