«Dieci giorni che sono qui. È stato inaspettato anche per me, ero al Leuven e c'era la pausa e non mi aspettavo questa telefonata. Una chiamata che è arrivata proprio adesso, nel corso della stagione. Comunque l'Union è primo in classifica, gioca in Champions, quindi mi hanno chiamato, abbiamo parlato e ho deciso di accettare la loro proposta». David Hubert, allenatore del SG Union ha parlato del suo approdo al club belga e della partita contro l'Inter ai microfoni di Skysport.

-Cosa hai detto al tuo arrivo ai giocatori?

Capita che un giocatore cambi squadra e può succedere anche agli allenatori. Ai giocatori ho detto che è inutile concentrarsi sul passato o su quello che non si può cambiare e di prepararsi per le prossime partite, cercando di adattarsi alle varie situazioni. Ci sono tante gare da giocare e bisogna guardare avanti.

-Cosa pensi dell'Inter, hai visto la partita con la Roma?

L'Inter è una squadra molto forte, ha cambiato l'allenatore ma ha mantenuto il suo sistema di gioco. Pressano tanto e hanno giocatori di qualità eccellente e non puoi lasciarli liberi nelle zone pericolose del campo perché sanno come farti male. In questo momento sono secondi in campionato e nella passata stagione sono arrivati in finale di Champions. È una partita difficile ma sono belle queste sfide, mostrano a che livello puoi essere. Dovremo essere all'altezza della partita, preparandoci al meglio e dando il massimo perché l'Inter è una squadra top e questa è una partita importantissima. Dovremo essere capaci di approfittare delle situazioni.

