Andrea Della Sala Redattore 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 11:46)

Intervenuto a La Nuova Ds, l'ex dirigente di Inter e Roma Walter Sabatini ha parlato della sfida di sabato sera e anche di Chivu

"Roma-Inter ci lascia una classifica diversa, ma anche una cosa che io sapevo già: la forza dell'Inter, ma devo dire anche la consistenza della Roma. Prende gol subito da una una squadra importante, rischia il tracollo, invece trova la giusta sintonia e nel secondo tempo rischia di pareggiarla. Significa solamente una cosa: la riconferma della competitività dell'Inter per vincere e la riconferma della Roma come squadra che potrà e dovrà accedere alla Champions".

Chivu mio pupillo?

"Sì, è un allenatore fantastico. Chi non si è accorto di Chivu a Parma è veramente molto distratto. Ho sempre pensato avesse il carisma per fare questo mestiere".

Roma spuntata?

"Ieri abbiamo ricevuto un messaggio molto importante da Bailey, è un giocatore che porta qualità al gioco offensivo della Roma".