Sucic a Inter TV: “Bel gol ma se non vinci conta poco. Abbiamo avuto…”

L'Inter perde in casa contro l'Arsenal che passa al Meazza per 3 a 1 complicando i piani dei nerazzurri per l'accesso diretto agli ottavi
Giovanni Montopoli Direttore 

Gara ad altissima tensione quella di questa sera allo stadio Meazza. Alla Scala del Calcio arriva l'Arsenal imbattuto in Europa e in vetta alla classifica di Premier League con la voglia di continuare nel suo percorso europeo.

L'Inter ci prova fino all'ultimo ma alla fine deve cedere ai Gunners che passano al Meazza per 3 a 1. Un risultato che compromette l'accesso diretto agli ottavi di finale. Il commento di Sucic nel post partita di rilasciato ai microfoni di Inter TV:

"Abbiamo avuto delle buone possibilità nel primo tempo ma alla fine abbiamo perso il match. Abbiamo messo in difficoltà la miglior difesa del mondo? Possiamo dire di si però loro hanno segnato più gol e alla fine questo conta. Il mio gol?  Si un bel gol ma se non vinci conta poco"

