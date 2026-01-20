Thuram a InterTV: “Abbiamo rispettato il piano gara. La mia prestazione? Adesso…”

Gara ad altissima tensione quella di questa sera allo stadio Meazza. Alla Scala del Calcio arriva l'Arsenal imbattuto in Europa e in vetta alla classifica di Premier League con la voglia di continuare nel suo percorso europeo. L'Inter ci prova fino all'ultimo ma alla fine deve cedere ai Gunners che passano al Meazza per 3 a 1. Un risultato che compromette l'accesso diretto agli ottavi di finale. Il commento di Thuram nel post partita di rilasciato ai microfoni di InterTV: "Abbiamo fatto una gara seria rispettando il piano gioco ma i dettagli hanno fatto la differenza. Soddisfatto della mia prestazione? Non so devo riguardare la gara ma la squadra ha fatto una partita seria. Dobbiamo continuare e pensare al Pisa che non sarà facile e dobbiamo lavorare"