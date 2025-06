Le parole dell'allenatore in vista della sfida contro l'Urawa Reds ai microfoni di SportMediaset

Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di SportMediaset in occasione della seconda sfida del girone eliminatorio del Mondiale per Club, quella contro l'Urawa Reds. Queste le sue parole rispetto ai primi giorni alla guida dell'Inter.

-Dopo un pari e dopo l'inizio una prova da superare con una vittoria vista la classifica...

È una fase a gironi e bisogna fare punti per finire nelle prime due della classifica e per passare il turno che è il nostro obiettivo. La prima è stata un pareggio, ne mancano due, domani è la più importante, bisogna fare di tutto, essere la nostra migliore versione per portarla a casa.

-Uno degli aspetti che più preoccupano tra virgolette, perché nel calcio non preoccupa mai nulla nel calcio, è lo stato di forma, l'atletismo, dell'Urawa. Potrebbe mettervi in difficoltà?

È una squadra ordinata tatticamente. È la cultura del Paese che rispecchia un po' quello che fanno loro in campo. Sono puliti tecnicamente, hanno anche stranieri, sudamericani e qualche nord europeo che alza il livello della squadra. Non siamo mai preoccupati di nessuno, certo che rispettiamo sempre l'avversario, certo che faremo sempre del nostro meglio per affrontare le nostre avversarie.

-Come sta andando il work in progress con l'Inter dato che sono di più ora i giorni di lavoro. Sta cambiando qualcosa anche nell'idea di questa squadra?

Partiamo piano piano, perché ci si dimentica che questo non è un ritiro, è un finale di stagione e non c'è tempo di lavorare. Anche perché la condizione è quella di fine stagione e la tenuta mentale è quella che è dopo nove mesi di battaglie e di gare giocate ogni tre giorni. Le cose importanti sono ritrovare energie mentali e fisiche. Anche gli altri club europei faticano perché è fine stagione.

Assenze e ritrovati — -Tanti ragazzi sono fuori, la preoccupa la situazione in attacco vista l'assenza di Thuram?

Siamo qua per trovare soluzioni. Abbiamo a disposizione ragazzi giovani, un gruppo che si mette a disposizione e cerca di fare del suo meglio e dare risposte importanti per le nostre richieste, si impegnano al massimo e bisogna fare vedere anche in partita stesso approccio e atteggiamento.

-Esposito ha recuperato?

Ha avuto un problema al ginocchio e sono due giorni che si allena con i compagni. Bisogna dargli tempo di sentirsi a suo agio da un punto di vista mentale. Anche per lui è stata una stagione lunga, e poi ha saltato per infortunio gli ultimi dieci giorni. Sicuramente lo vedremo in campo.

(Fonte: SM)