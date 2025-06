"A Seattle fa freddo, altro che California: sembra un ritiro estivo sulle Dolomiti, invece qui si gioca un Mondiale per club. E allo stesso tempo si costruisce l’Inter che verrà. Che sta nascendo e si sta tirando su intorno a un asse solidissimo, formato da Chivu e Lautaro. Nuovo allenatore e capitano alla guida di una squadra che ha promesso di ripartire, ha promesso di onorare questo torneo. Ha promesso di voltare pagina. L’asse è fortissimo, si sta cementando qui negli Stati Uniti. I due si appoggiano, si cercano. Si confrontano tutti i giorni. Non è un passaggio banale, non è una consuetudine. Chivu sta “usando” – si perdoni il verbo non elegante, ma tant’è – Lautaro per capire l’Inter. Per entrare nel gruppo. Per capire e anche per farsi capire, per lavorare sulle esigenze e sulle proposte. Tra i colloqui individuali iniziali fatti dal nuovo allenatore, quello col capitano è stato tra i più proficui: «Volevo capire i suoi pensieri, le sue ferite dentro», ha svelato Chivu. Che è persona sveglia. Ha frequentato grandi spogliatoi, ha ragionato con allenatori di livello altissimo. Capello, Mourinho, Ranieri: da questi maestri ha imparato che il rapporto con lo spogliatoio è passaggio decisivo soprattutto nelle grandi squadre. E sì che quei tre hanno fondato i loro successi intorno a questo aspetto. E sì che il tecnico sta andando in quella direzione", riporta La Gazzetta dello Sport.