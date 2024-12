Inter, Marotta: “Cardinale offensivo e fuori luogo. Nico Paz? A mio avviso…”

Pochi minuti ancora al calcio d'inizio di Inter-Como. Beppe Marotta, presidente nerazzurro, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita. Queste le sue considerazioni: "Rinnovo fino al 2028? Non stiamo parlando di contratto. Prendiamo atto che Simone sia inserito molto bene nel club, è fisiologico che il rapporto possa proseguire perché entrambi vogliamo continuare. In questo momento non ne stiamo parlando, ne parleremo più avanti.