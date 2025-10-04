Chivu a InterTV: “Chiedo ai ragazzi di tirare di più. Bonny? Abbiamo un pacchetto offensivo che…”

L'Inter strapazza la Cremonese nell'ultimo incontro prima della seconda pausa per gli impegni delle nazionali. Un risultato rotondo, anche contenuto, per i valori visti in campo, che porta i nerazzurri, in questo momento, al vertice della classifica di Serie A, a pari punti con la Roma il Napoli e il Milan. Questo il commento nel post partita di mister Chivu raccolto dai microfoni di InterTV: "Complimenti ai ragazzi che stanno facendo un buon lavoro. A me la Cremonese è piaciuta, una squadra che si è presentata qui con buone prestazioni, noi avevamo rispetto e sono felice per l'approccio visto di ragazzi che sono stati bravi ad attaccare un blocco basso. Si è vista una partita vera, seria e alla fine abbiamo dato continuità alla striscia dei risultati. Bonny? Ha fatto vedere con il gol e la prestazione la sua qualità come Pio, come Lautaro, come Thuram. Stanno lavorado bene e stanno dando l'apporto in campo. Se tiriamo di più? Gli chiedo di tirare di più e abbiamo avuto situazioni nel primo tempo dove potevamo tirare e abbiamo imbucato. Mi fa piacere che si sia sbloccato Barella non solo per il gol ma anche per la prestazione in un ruolo non suo. Sono contento per i ragazzi che vanno in nazionale, non mi lamento, sono felice per loro. Mi godo anche la vittoria che non me la sono mai goduta perchè ho dovuto pensare sempre alla gara successiva. Atletico in amichevole? Quando scendi in campo vuoi sempre vincere, rappresentiamo l'Inter e dobbiamo onorare ogni gara".