Zamorano a InterTV: “Lautaro? Chi gioca con lui migliora. Domani vorrei affrontare la Juve”

L'Inter strapazza la Cremonese nell'ultimo incontro prima della seconda pausa per gli impegni delle nazionali. Un risultato rotondo, anche contenuto, per i valori visti in campo, che porta i nerazzurri, in questo momento, al vertice della classifica di Serie A, a pari punti con la Roma il Napoli e il Milan. Questo il commento Ivan Zamorano nel post partita di raccolto dai microfoni di InterTV: "Mi sembra che Barella abbia fatto una gara perfetta, nel ruolo di Calhanoglu. Contenere questa squadra oggi era difficile, guardando sopratutto i numeri della partita. L'avversario viene qui con 5 gare senza sconfitte, qui ha vinto con il Milan, ma se trovi una squadra come l'Inter di questa sera è difficile. Grande cuore da parte dell'Inter, Dimarco una connessione perfertta e il gol assolutamente meritato. Dimarco è in un grande momento, buono per lui e per la nazionale. La fiducia dell'allenatore è tutto, se ce l'hai è un valore aggiunto. Ha fatto 17 cross ed è in un momento ottimo. Bonny? Sente la fiducia dell'allenatore e quando la senti si vede in campo. Ho visto una bella intesa con Lautaro. Lautaro può giocare con qualunque giocatore, leader, capitano, tutti gli attaccanti che giocano accanto a lui mi sembrano migliori. Lautaro è un giocatore grintoso, solidale con i compagni, si arrabbia tantissimo e mi piace quando lui aiuta la squadra. Non è semplice stare all'Inter, una grande squadra dove si deve vincere e questo è importante. Mi piacerebbe incontrare domani la Juventus perchè con questo ritmo...comunque ora ci sono le nazionali e arriva una motivazione extra per tutti"
Sesto turno di campionato, l'Inter riceve al Meazza la Cremonese prima della pausa per gli impegni delle nazionali, Le dichiarazioni post partita
