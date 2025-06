Le parole del tecnico dell'OM: "Bisognerà capire le tre partite perché lui non le ha giocate, però ha forza fisica, qualità tecniche: è un ragazzo per bene"

Intervistato dal podcast Supernova, Roberto De Zerbi, tecnico dell'Olympique Marsiglia, ha parlato così della cessione all'Inter di Luis Henrique: "E' bravo. Un bravo giocatore: poi sai, San Siro è San Siro, ma anche il Velodrome non scherza. Bisognerà capire le tre partite perché lui non le ha giocate, però ha forza fisica, qualità tecniche: è un ragazzo per bene, un bravo ragazzo. Un buon acquisto.