Marco Macca Redattore 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 14:48)

Sabato, all'Olimpico, si gioca Roma-Inter e per Francesco Totti non è certo una partita banale, visti i gol splendidi segnati ai nerazzurri e le tante battaglie in campo, quando le due squadre si giocavano scudetti anno dopo anno. Nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, l'ex numero 10 giallorosso ha detto:

«All’Inter ho segnato il gol più bello della mia carriera, a San Siro. E poi so bene che cosa vuol dire questa partita e che cosa vuol dire soprattutto qui in questo momento, con la Roma prima in

classifica».

Come è giusto leggerla, la partita? — «Io dico che l’Inter è la squadra più elegante della serie A, mi piace come si muovono i giocatori in campo, sanno fare tutto. La Roma in queste prime partite ha dimostrato un’anima da battaglia. E quello servirà sabato. Gasperini avrà bisogno dell’elmetto, ci sarà da battagliare».

Da chi aspettarsi la giocata da tre punti? — «Sarà banale, ma penso a Lautaro da una parte e Dybala dall’altra. Sono i due che possono spostare il risultato. Solo che uno dei due gioca sicuramente mentre l’altro (Dybala, ndr) non si sa. Ma se devo indicare un nome, io punto su un altro giocatore».

Prego. — «Parlavo di battaglia. E allora dico un centrocampista: Cristante. Con lui vai sempre sul sicuro, non sbaglia mai la prestazione, cambiano gli allenatori e lui è sempre titolare. Aveva ragione De Rossi quando anni fa disse “avercene, calciatori come Bryan”. È proprio così: è calcisticamente intelligente ed è sempre sottovalutato nei giudizi, ma in campo la sua presenza si sente sempre, non tira mai indietro il piede».

(Fonte: Corriere della Sera)