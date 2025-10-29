Zenga a InterTV: “Esposito importante cresca con chi lo conosce. Il portiere? Deve parare!”

Intervistato nel pre partita di Inter-Fiorentina l'ex portiere dell'Inter, Walter Zenga, intervistato dai microfoni di InterTV: "ogni allenatore ha il suo modo di giocare i suoi principi, ognuno porta la sue idee e le sviluppa. Se il portiere gioca meno con i piedi? Importante è che pari. Cosa ci dice la classifica? Ci dice che la squadra imbattuta è settima, che si gioca per vincere perchè è più importante vincere che pareggiare. Pio Esposito? Dopo l'Udinese avevo detto "quando lo vedremo giocare" io lui lo conosco l'ho visto giocare come i suoi fratelli, dna eccezionale. Lui deve ancora fare quello step in più per andare a calciare in porta, per legare, ma considerando l'età ben venga. Già stato in nazionale, ha già fatto gol è importante che cresca con un tecnico che lo conosce e Chivu lo conosceva già"