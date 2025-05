Yann Bisseck ha giocato da titolare la sfida contro il Barcellona. Dopo la vittoria clamorosa che è maturata a San Siro ai tempi supplementari, il calciatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV ha detto: «Sono molto orgoglioso della squadra, abbiamo fatto una cosa grandissima. Abbiamo sofferto ma fatte le cose per bene. Non so ancora cosa abbiamo fatto, devo dormire un po'. Non è ancora finita, dobbiamo giocare una gara, dare il massimo. Ma penso che saremo pronti. Dobbiamo pensare una gara alla volta perché ci sono ancora gare da fare in campionato. Stiamo calmi, ma per la finale ci saremo».