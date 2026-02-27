L'obiettivo della squadra di Chivu è proseguire il percorso e mantenere il distacco di 10 punti sul Milan. Poi martedì ci sarà il Como in Coppa Italia. Per questo potrebbe esserci qualche cambio nella formazione

Andrea Della Sala Redattore 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 12:02)

L'Inter, dopo l'uscita col Bodo dalla Champions, si prepara per la sfida col Genoa di domani sera. L'obiettivo della squadra di Chivu è proseguire il percorso e mantenere il distacco di 10 punti sul Milan. Poi martedì ci sarà il Como in Coppa Italia. Per questo potrebbe esserci qualche cambio nella formazione che affronterà la squadra di De Rossi.

Dumfries ha recuperato, è entrato nei minuti finali col Bodo, ma non è ancora al 100% della condizione. Per questo a destra dovrebbe partire nuovamente Luis Henrique. Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Dal lato opposto, invece, potrebbe ritrovare spazio Carlos Augusto dal primo minuto. L’unica assenza che deve fronteggiare Chivu (a parte quella di Lautaro per infortunio) è Bastoni perché squalificato. Il terzetto davanti a Sommer dovrebbe infatti essere così composto: Bisseck-Acerbi-Akanji".

"Davanti invece c’è Bonny e il ballottaggio Thuram-Pio. Tornando al centrocampo, la buona notizia per Chivu è Calhanoglu: mercoledì e ieri si è allenato insieme al resto dei compagni ma, salvo sorprese, si dovrà ancora aspettare per rivederlo in campo da titolare. Spazio dunque a Zielinski al centro e poi (detto di Luis Henrique e Carlos) Sucic e Mkhitaryan a completare il quintetto", chiude il quotidiano.