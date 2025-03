Questo è quello che ci vuole in Champions, i ragazzi sono stati bravi. Sapevamo che avremmo trovato un avversario che sarebbe partito fortissimo. Abbiamo difeso bene, sofferto insomma. Martinez è stato bravo quando c'era bisogno. La squadra brava tutta insieme e dopo il vantaggio nel secondo tempo abbiamo giocato meglio tecnicamente. Potevamo chiudere con un gol in più. Siamo contenti ma aspettiamo martedì perché abbiamo vinto il primo round e c'è l'altra gara a San Siro. Quello che mi piace di questa partita è la disponibilità dei ragazzi. Eravamo in difficoltà e Bastoni ha fatto un ruolo, anche molto bene, che da tempo non faceva. Lui e Acerbi su quella catena e poi Bisseck hanno fatto benissimo. Mi hanno dato grande disponibilità e abbiamo mantenuto gli stessi principi di gioco mettendo qualche giocatore perché avevamo 4 giocatori indisponibili a sinistra.

-Partite così nell'emergenza e serate così fanno capire che l'Inter può vincere tutto quest'anno?

Serate così sono importanti. Sappiamo il percorso che stiamo facendo. Ascoltiamo il giusto, lavoriamo tanto, tanto al video perché in campo non c'è tanto tempo. Ma devo avere questa disponibilità, ho bisogno di tutti giocando così tanto.

-Non ha fatto polemica sul calendario nonostante il Feyenoord sia riuscita a rinviare una gara di campionato e voi no. Sabato si giocherà, ci sarà da rispondere sulla lotta scudetto?

Quando arriveremo a Milano dovremo preparare in 48 ore una gara importante di campionato sapendo che ne avremo una ogni 72 ore. Ci piace così, lo facciamo da tre anni e mezzo sapendo che abbiamo avversari di fronte che provano a metterci in difficoltà come stasera, come a Napoli o con la Lazio. Quindi dobbiamo continuare così.

-Miglior marcatore di Champions nella storia dell'Inter: una parola su Lautaro?

Sono molto contento per lui, se lo merita, è il nostro capitano. Sono contento per lui e per la squadra perché hanno lavorato benissimo e devono continuare a farlo.

(Fonte: SM)