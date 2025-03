Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN in vista del Mondiale per Club negli USA in estate. Ecco le sue parole: "Senz'altro è una grandissima emozione far parte del Mondiale, sarà una piccola Olimpiade del calcio: c'è un grandissimo orgoglio da parte nostra. Non è stato semplice arrivarci per questo percorso che abbiamo fatto negli anni in Champions, cercheremo di arrivarci al meglio. Sono 32 squadre e 5 continenti diversi, sarà qualcosa di nuovo per tutti: sapevamo di questa competizione ad inizio stagione, abbiamo fatto in modo di fare una preparazione più approfondita per arrivare all'appuntamento pronti per portare il nome dell'Inter in giro per il mondo.