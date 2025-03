Anche Lahm e Van Bommel hanno parlato, a margine della Beckenbauer Cup, della sfida dei quarti di Champions League tra Inter e Bayern Monaco . «Un avversario molto, molto difficile. Noi però siamo in uno stato di forma buono e secondo me possiamo andare avanti nella competizione», ha detto l'ex difensore.

Mark Van Bommel oltre ad essere un ex del Bayern è anche un ex giocatore del Milan: «Da giocatore mi piaceva quando il ritorno si giocava in casa. Va beh, se vinciamo 3-0 all'andata va bene uguale», ha detto a proposito della sfida dei tedeschi contro i nerazzurri che si giocherà ad aprile.