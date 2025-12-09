Indimenticabile. Un treno sulla fascia destra. Maglia numero 13, negli anni delle vittorie nerazzurre coronate dal Triplete. Maicon è sempre amatissimo dai tifosi nerazzurri. L'ex giocatore ha rilasciato un'intervista al club nerazzurro in occasione del Matchday Programme di Inter-Liverpool, la sfida di CL che si gioca stasera al Meazza.
news
Maicon: “L’Inter è casa mia. Chivu in panchina, che emozione! Contro il Liverpool…”
«L’Inter mi ha lasciato tantissimo, quando vengo a San Siro è come se tornassi a casa mia, sono emozioni bellissime perché mi ricordo quello che abbiamo fatto ed è stato incredibile. Vedere Chivusulla panchina di questo grandissimo Club è emozionante, ha fatto la storia da giocatore e spero possa fare altrettanto bene da allenatore», ha detto il brasiliano che con l'attuale allenatore nerazzurro ha condiviso vittorie ed emozioni.
«Partite come quella contro il Liverpool richiedono la massima concentrazione perché ogni minimo errore potrebbe costare i tre punti. Il Liverpool è una squadra molto forte in questa competizione, ha avuto un momento difficile ma ha dei giocatori importanti che possono fare la differenza in qualsiasi momento», ha aggiunto sulla gara di questa sera.
Poi ha ripescato tra i ricordi quello più bello che conserva dello stadio di San Siro: «Sicuramente il gol in semifinale di Champions contro il Barcellona!». Il tre a uno all'andata, la sconfitta più bella della storia dell'Inter al ritorno e la qualificazione alla finale di Madrid: l'ultima Champions vinta dall'Inter. Incancellabile. Come Maicon.
(Fonte: Matchday Programme)
© RIPRODUZIONE RISERVATA