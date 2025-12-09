"Rispetto alla formazione scelta dal primo minuto contro il Como, stasera dovrebbero essere tre i cambi che Chivu è pronto a operare sulla sua Inter anti-Liverpool. In difesa confermato Acerbi, così come l’intoccabile Bastoni. Akanji invece sarà oggetto di valutazione fino all’ultimo, visto l’attacco influenzale che l’ha colpito e che gli ha negato la rifinitura di ieri; Bisseck è pronto a prendere il suo posto", scrive La Gazzetta dello Sport.