L'Inter affronterà questa sera a San Siro il Liverpool. La squadra di Chivu ha bisogno di punti per avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Queste le probabili scelte del tecnico:
Inter, Chivu ne cambia tre. Akanji? Si proverà fino all’ultimo. Sorpresa Mkhitaryan, a destra…
"Rispetto alla formazione scelta dal primo minuto contro il Como, stasera dovrebbero essere tre i cambi che Chivu è pronto a operare sulla sua Inter anti-Liverpool. In difesa confermato Acerbi, così come l’intoccabile Bastoni. Akanji invece sarà oggetto di valutazione fino all’ultimo, visto l’attacco influenzale che l’ha colpito e che gli ha negato la rifinitura di ieri; Bisseck è pronto a prendere il suo posto", scrive La Gazzetta dello Sport.
"A centrocampo, a destra, Carlos Augusto è favorito su Luis Henrique mentre Mkhitaryan si prepara a tornare titolare 45 giorni dopo l’ultima volta. A completare il quintetto: Barella, Calha e Dimarco a sinistra. Davanti c’è la ThuLa: Marcus e Lautaro sono tornati a segnare insieme, nella stessa partita, col Como dopo quasi quattro mesi. In questa edizione della Champions League non è mai capitato; la serata di gala contro i Reds può diventare l’occasione giusta per tornare a esultare insieme anche in Europa", aggiunge Gazzetta.
