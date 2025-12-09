Dimarco a InterTV: “Dobbiamo seguire quello che ci chiede il mister. Il Liverpool…”

Torna la Champions League al Meazza con il sesto turno di League Phase dove i nerazzurri riceveranno alla Scala del Calcio il Liverpool di Slot. Inter che proverà a sfruttare l'effetto Meazza che sabato ha spinto i nerazzurri nella larga vittoria contro il Como. Queste le parole Di Federico Dimarco nel pre partita di rilasciate ai microfoni di InterTV: "Dobbiamo continuare a seguire quello che chiede il mister, quello che proviamo in settimana, dobbiamo fare una grande partita stasera. Liverpool è forte che quando affronti il Barcellona o il Bayern, bisogna darsi una mano e portare a casa il risultato perchè è importante. La mia stagione? Cerco di dare sempre il mio contributo ma si può migliorare e cerco di farlo giorno per giorno"