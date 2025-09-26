Le parole di Marotta anche ai microfoni di FCINTER1908.IT in occasione del conferimento della Laurea Honoris Causa che gli è stata consegnata alla Bicocca di Milano

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 16:45)

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni dei giornalisti, tra cui l'inviato di FCINTER1908.IT, dopo il conferimento della Laurea Honoris Causa dell'Università Bicocca. Queste le sue parole:

-Soddisfatto di questo riconoscimento?

Chiaro che sì. È un'emozione, un giorno straordinario, un premio diverso dai soliti. Un riconoscimento per un percorso di vita fatto e quindi direi che il ringraziamento dovrebbe esserre esteso a tutti i presidenti dei miei 45 anni di lavoro e va anche esteso a collabotori, colleghi e dipendenti dei club in cui sono stato. Tutti mi hanno dato qualcosa a livello di crescita. Oggi mi sento una persona esperta, umile, che vuole dare molto ai presidenti dell'Inter e vorrei contribuire a regalare delle belle soddisfazioni.

-Cosa rappresentano le proprietà come quella di Oaktree?

Nel calcio italiano 12 proprietà sono straniere e questa è l'identità del calcio italiano. E dico menomale. Pensiamo se non ci fossero i fondi a capo di Milan e Inter. Sicuramente, parlo di Oaktree, un fondo lungimirante che ha capito innanzitutto che deve fare degli investimenti nelle strutture e non mi riferisco solo allo stadio ma anche a quelle di proprietà quindi sono stati spesi stanziati più di 100mln per la Pinetina e per Interello, dimostra questo lungimiranza. Sono stati investiti soldi anche sui giocatori e sicuramente Oaktree è in linea con quelle forme di mecenetismo.

-Permanenza di Ausilio, si sente di rassicurare sul suo futuro di cui si parla tanto?

È nato nell'Inter, ha il dna dell'Inter ed è un'identità precisa per un professionista che prima era giovane e adesso è affermato. Sono sicuro che il suo futuro non sarà lontano da Milano, posso dirlo in maniera concreta.

-Soddisfatto del lavoro di Chivu finora o chiede pazienza?

Sono soddisfatto e molto e non si può valutare comunque un allenatore in un mese e mezzo di lavoro fatto di quotidianità. Lui è veramente un allenatore che impersonifica caratteristiche professionali di alto livello, dobbiamo avere il tempo di metterle a disposizione. Ha un metodo di lavoro moderno, riesce a valorizzare i giocatori, ha grande motivazioni e sono ottimista.

-Si è posto forte il tema di trasparenza sullo stadio. Cosa sente di dire?

Mi sento di dire che Oaktree è pronta a confrontarsi con la Commissione. È un'affermazione pesante e vedere dei lati oscuri in un'investitore o due che lo fanno con massima trasparenza, ci mettiamo a disposizione per un confronto: nessuno vuole violare le leggi dello Stato.

-Se potesse definire con una dote Chivu, una dote che potesse descriverlo per il meglio, lei quale direbbe?

Credo che l'intelligenza sia una caratteristica e un valore di imprimere al lavoro che fa il sinonimo di eccellenza e lui è una persona molto intelligente, molto preparata e di giorno in giorno migliora. Mi trovo in difficoltà nel dovere esprimere una valutazione su una persona che sta facendo il suo lavoro con grande dignità e capacità.

(Fonte: FCINTER1908.IT)