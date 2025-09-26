Intervistato da Libero, l'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato del dualismo nella porta dell'Inter tra Yann Sommer e Josep Martinez
Marchegiani: “Martinez mi piace molto, numero uno Inter del futuro. Chivu chiaro su Sommer”
A Napoli, Conte ha dato via al dualismo fra Milinkovic-Savic e Meret: una scelta che danneggia entrambi?
«Ma no, evitiamo di cadere nell'antico assunto secondo cui un portiere deve avere la certezza del posto. Oggi il calcio è talmente cambiato che far riposare un portiere può essere un vantaggio per lo stesso atleta. Si va verso il doppio titolare».
Meret e Milinkovic, fra l'altro, sono due portieri agli antipodi.
«Hanno caratteristiche diverse: Meret è il miglior numero 1 del campionato sotto l'aspetto tecnico, Milinkovic-Savic è due metri e fa sentire il proprio fisico quando copre la porta».
Nell'Inter ci sono dubbi sul rendimento di Sommer.
«Però Chivu ha detto chiaramente che quando gioca Martinez non è una bocciatura per il portiere svizzero che, lo scorso anno, ha disputato una stagione strepitosa».
Le piace Martinez?
«Molto, lo ritengo il numero uno interista del futuro. Quando una squadra gioca quattro competizioni è giusta l'alternanza»
