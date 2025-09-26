Intervistato da Libero, l'ex portiere ha parlato del dualismo nella porta dell'Inter tra Yann Sommer e Josep Martinez

Intervistato da Libero, l'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato del dualismo nella porta dell'Inter tra Yann Sommer e Josep Martinez

A Napoli, Conte ha dato via al dualismo fra Milinkovic-Savic e Meret: una scelta che danneggia entrambi?

«Ma no, evitiamo di cadere nell'antico assunto secondo cui un portiere deve avere la certezza del posto. Oggi il calcio è talmente cambiato che far riposare un portiere può essere un vantaggio per lo stesso atleta. Si va verso il doppio titolare».

Meret e Milinkovic, fra l'altro, sono due portieri agli antipodi.

«Hanno caratteristiche diverse: Meret è il miglior numero 1 del campionato sotto l'aspetto tecnico, Milinkovic-Savic è due metri e fa sentire il proprio fisico quando copre la porta».