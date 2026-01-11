FC Inter 1908
L'ex attaccante ha presentato i temi principali della sfida di stasera tra la formazione di Chivu e quella di Conte
Fabio Alampi 

L'ex attaccante Andrea Carnevale, quattro stagioni con la maglia del Napoli, ha presentato ai microfoni de La Gazzetta dello Sportla sfida tra la formazione di Conte e l'Inter di Chivu: "Mi immagino una gara stellare, per tutti i protagonisti che la renderanno tale. Sulla carta e visto il momento, dico 51% all'Inter, perché al Napoli mancano uomini troppo importanti: Anguissa su tutti, calciatore strepitoso, e poi pure Neres che era esploso e poteva contribuire a vivacizzare certe zone del campo.

Aggiungiamo che l'Inter è forte ed ha un Lautaro che sta facendo la differenza, e sfide del genere le decidono i centravanti. Quindi, o lui o Hojlund. Mi sarebbe piaciuto, in questa sfida-scudetto, vedere il Napoli con quegli uomini che gli mancano, ma la squadra resta di assoluto valore e riuscirà a reagire. È una serata che verrà segnata dagli attaccanti, a Lautaro bisogna ovviamente aggiungere Thuram, che con l'argentino si sposa alla perfezione.

E se Hojlund torna quello della settimana scorsa, saremo al cospetto di una punta incontenibile. Conte ha le stimmate del vincente, si inventerà qualcosa come in questi mesi, in cui le prestazioni non sono mai mancate anche senza Lukaku, De Bruyne e gli altri. Ma alla vigilia non si può ignorare un aspetto: l'Inter è la squadra da battere, gioca con personalità. E, comunque, sarà una gara straordinaria, da giocare, da vedere. Forse, la partita dell'anno".

